Personenwagen slipt op E40 en wordt in flank aangereden Koen Baten

27 januari 2019

18u11 0

Aan de oprit richting Brussel op de E40 is een Mercedes aangereden in de flank nadat dat voertuig om een nog onbekende reden begon te slippen. De wagen reed in de richting van Brussel en werd aangereden door een ander voertuig dat op de autostrade kwam gereden. Beide voertuigen kwamen tot stilstand op de pechstrook en liepen aanzienlijke schade op. Een iemand verkeerde in shock en werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Verder vielen er geen gewonden. Beide voertuigen werden wel getakeld. De verkeershinder bleef door het ongeval beperkt.