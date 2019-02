Personeelsleden hotel Keizershof leren omgaan met brand Koen Baten

08 februari 2019

14u59 2 Aalst Alle personeelsleden van het Keizershof Hotel aan de Hopmarkt in Aalst volgden vrijdag een opleiding in samenwerking met Horeca Vlaanderen en A-First. Het personeel leert omgaan met brandpreventie en wat ze kunnen doen in een noodsituatie.

“Ik vind het belangrijk dat onze personeelsleden deze service aan onze klanten kunnen aanbieden wanneer het nodig is. Velen zien een brandblusser staan, maar weten niet hoe ze ermee moeten werken. Dat wil ik vermijden”, zegt gedelegeerd bestuurder Jan De Clercq. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, daarna kunnen ze in een zogenaamde FireTruck de theorie omzetten in praktijk en mogen ze zelf een brandje blussen.

Hierbij moeten ze rekening houden met hoeveel mensen er zijn en hen naar buiten begeleiden. Alle personeelsleden van het hotel doen mee en vinden deze lessen zeker nuttig. “Onze mensen moeten goed opgeleid zijn. Wij investeren veel in brandpreventie en hebben moderne technieken. Het is de eerste keer dat de FireTruck in Aalst is en dat we deze service kunnen aanbieden", aldus Jan.

Bij de opleiding werden ook alle noodtrappen en toestellen gecontroleerd, zodat ze zeker geschikt zijn wanneer er een noodsituatie zou optreden.