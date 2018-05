Personeel Wijngaardveld krijgt korting in kinderopvang 26 mei 2018

02u31 1 Aalst Vzw Denderkind opende vrijdagavond kinderdagverblijf 't Neuzeken, vlakbij het industrieterrein Wijngaardveld in Aalst. Er is plaats voor 18 kinderen, vanaf juni zullen er al 13 kindjes naar de kinderopvang gaan.

"Wij willen onze personeelsleden de kans geven hun baby's kort bij het werk af te zetten. Kunnen jullie ons hierbij helpen? Die vraag kwam van de ondernemers van het Wijngaardveld", klinkt het bij Denderkind. "Wij vonden het idee meteen interessant. Enkele weken daarna was er een gesprek tussen de Sociale Verhuur Maatschappij en Denderkind om in het gebouw van de SVH een ruimte ter beschikking te stellen als kinderdagverblijf. Doel was om een opvang dicht bij het werk op te starten, een maatschappelijke meerwaarde te creëren en invulling te geven aan een tekort aan opvang." Wie op het Wijngaardveld werkt, krijgt korting in het kinderdagverblijf.





Dat er nood is aan kinderopvang bewijzen de inschrijvingen. Sinds de bekendmaking worden bijna dagelijks kinderen ingeschreven. De maand juni eindigt met een permanente aanwezigheid van 13 kinderen. De volgende maanden zal dit aantal nog aangroeien. Verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar er een wachtlijst zal zijn. Denderkind hoopt dat er in overleg met de stad een kiss&ride-zone kan aangelegd worden aan de Heilig Hartlaan. "Of gewoon een afzetruimte voor de kindjes is ook goed", zeggen ze. (RLA)