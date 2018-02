Personeel OLV-ziekenhuis moet te veel gekregen loon terugbetalen 06 februari 2018

02u35 0 Aalst Personeel van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst dat de voorbije twintig maanden te veel loon heeft gekregen, moet dat terugbetalen. "Door een menselijke fout kreeg iets minder dan de helft van ons personeel te veel loon uitbetaald. Volgens de wet moet dat worden terugbetaald", zegt Eric Van De Poele van de socialistische vakbond.

Iets minder dan de helft van het personeel van het OLV-ziekenhuis in Aalst heeft de voorbije twintig maanden te veel loon gekregen. Het gaat om een menselijke fout bij de berekening van een premie voor nachtwerk op zon- en feestdagen.





De betrokken personeelsleden krijgen deze week te horen om welke bedragen het gaat. Volgens het ziekenhuis gaat het om enkele honderen personeelsleden, maar het ziekenhuis wil niet preciseren om hoeveel personeelsleden het exact gaat. "We betreuren dit ten zeerste. We willen ons excuseren en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren", zegt woordvoerder Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis.





Honderden euro's

In sommige gevallen gaat het om kleine bedragen die moeten worden terugbetaald, maar vaak loopt het op tot enkele honderden euro's. Ook over de totale som wil het ziekenhuis geen commentaar kwijt. "Het ziekenhuis vraagt het te veel betaalde loon terug, maar belooft een menselijke aanpak", weet Eric Van De Poele. Ook de vakbondsman weet nog niet precies om hoeveel personeelsleden en over welk bedragen het gaat. "Maar die bedragen kunnen wel oplopen. We wachten nu op een voorstel van de directie. Voor personeelsleden bij wie dat voor moeilijkheden zorgt, rekenen wij op een terugbetalingsplan", reageert Van De Poele. (FEL)