Peperstraat krijgt frisse look 22 februari 2018

02u46 0 Aalst De stad Aalst wil de Peperstraat heropwaarderen. De Peperstraat is de verbindingsweg tussen de pas heraangelegde Kattestraat en Utopia.

"De Peperstraat ligt in de kern van ons winkelcentrum en heeft vandaag de dag maar een troosteloze aanblik. Door de vernieuwing van de Kattestraat, grijpen we ook de opportuniteit aan om de Peperstraat even op te frissen. We zorgen voor extra groen, een spelelement en een verfraaiing van de omgeving in het algemeen", aldus schepen bevoegd voor Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (SD&P). "De Peperstraat verdient deze opwaardering als zijstraat van de vernieuwde Kattestraat en als belangrijke toegangsweg naar de vernieuwde Utopia-site. Onze diensten maken momenteel werk van de schetsen en leggen contacten met de aanpalende eigenaar."





De werken zouden voor de opening van Utopia klaar moeten zijn. "De Kattestraat is heraangelegd en de werken aan Utopia zijn bijna klaar. Het is dus de perfecte gelegenheid om ook dit deel van de Peperstraat aan te pakken", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "De braakliggende terreinen worden mee opgenomen in de herinrichting. Het ontwerp zorgt voor een duidelijke link tussen het speelse karakter van de nieuwe Kattestraat en het literaire uit Utopia." (RLA)