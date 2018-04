Peperstraat gaat Kopenhagen achterna OVERBUREN UTOPIA GEVEN GEVELS VROLIJK KLEURTJE RUTGER LIEVENS

14 april 2018

02u35 0 Aalst De ene waant zich in Nyhavn in Kopenhagen, de ander denkt aan de kleurrijke gevels van het Braziliaanse Salvador Do Bahia of Curaçao, maar deze gevels bevinden zich gewoon in de Peperstraat in Aalst. Nu Utopia, de nieuwe bib rechtover, zo goed als klaar is, vonden de vijf buren het tijd om hun huizen een uitbundig kleurtje te geven.

Het begon met de meest rechtse buur die zijn garagepoort aan het schilderen was. "Noël zette zijn garagepoort opnieuw in de authentieke stijl. Het was een opvallend, groene kleur. Dat heeft ons aan het denken gezet. Het zijn vijf dezelfde huizen, rechtover Utopia, waarom spreken we niet af om ze alle vijf in een mooie kleur te schilderen?", zeggen zussen Lies en Det Fortuin. "We vonden al een tijdje dat onze gevels een fris kleurtje konden gebruiken. Het geel was eerst wat fel, maar het went snel en nu vind ik het mooi", zegt Lies.





In het begin van de paasvakantie hadden deze huizen in de Peperstraat nog grijze of beige tinten, maar er is veel veranderd in deze straat in een paar dagen tijd. Je waant je in het Kopenhaagse Nyhavn, of voor wie er al geweest is in het Braziliaanse Salvador Do Bahia. "Dat hadden we nog niet gehoord. Iemand vond dat het op de huizen in Curaçao leek. Het is alleszins niet geïnspireerd op een buitenlandse locatie", zeggen de zussen. De opvallende groene kleur van de eerste buur, zette de anderen aan om ook voor uitbundige tinten te kiezen. "Het is olijfgroen, saharazandkleur, helrood en knalgeel geworden. Het vijfde huis zal in het blauw geschilderd worden. Hemelsblauw."





Het is allemaal het resultaat van teamwork tussen deze Aalsterse buren. "De buren hebben alles zelf en alles samen gedaan. Iedereen draagt bij op zijn manier. Filip Van De Winkel, de eigenaar van het rode huis, heeft eerst alle gevels gereinigd. De verf hebben we samen gekocht, de schilderwerken hebben we samen uitgevoerd en de hoogtewerker hebben we samen bekostigd", zeggen de buren.





Meer zonlicht

En zo is het nieuwe Utopia-gebouw, waarin zowel de bib als de academie voor podiumkunsten zullen huizen, een stimulans om de buurt te verfraaien. De buren hebben wel wat hinder ondervonden van de werken, maar zijn uiteindelijk enthousiast dat Utopia er staat. "Soms zetten de werkmannen de drilboor al op om 6 uur 's ochtends en kon je de glazen zien trillen in de keukenkast", zegt Tina De Wolf, een van de bewoners. "Maar nu de grote muur voor onze deur heeft plaatsgemaakt voor een Utopia-plein, hebben we wel meer zonlicht binnen", zegt ze.





Utopia opent op 21 juni.