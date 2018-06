Paul Willems wereldkampioen hoogwerpen 12 juni 2018

02u36 1

Paul Willems uit Aalst heeft op het wereldkampioenschap 'hoogwerpen' zijn titel kunnen verlengen. Bij hoogwerpen gooien deelnemers hun vlaggenstok om ter hoogst en Willems is op dat gebied werelds beste. "Op het Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen in Duitsland kon ik afgelopen zaterdag mijn titel verlengen", zegt Willems. "Met 12,5 meter behaalde ik de eerste plaats, voor Michel Renders uit Kraainem. Bij een poging op 15,5 meter om mijn eigen wereldrecord te verbreken, faalde ik maar nipt. In de groepsdiscipline haalde de enige Belgische ploeg de gouden medaille met een gezamenlijke hoogte van 34,5 meter. Deelnemers werpen een vlag van 110 op 110 centimeter zo hoog mogelijk. Een geslaagde worp gaat over de meetlat, het doek moet volledig opengaan en de werper moet de vlag terug opvangen." (RLA)