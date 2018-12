Patrick De Smedt (sp.a) stopt na 36 jaar met politiek, laat zitje aan Huguette Van Medegael Rutger Lievens

19 december 2018

17u46 8 Aalst Oud-voorzitter van het OCMW en voormalig schepen van Aalst Patrick De Smedt (sp.a) stopt met politiek. 36 jaar zetelde Patrick in de gemeenteraad, waarvan 24 jaar als schepen. “In 2012 koos hij voor de oppositie omdat de sociale impact van het voorgestelde bestuursakkoord veel te beperkt was”, zegt sp.a-voorzitter Walter De Rijck. Hij stopt om gezondheidsredenen.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober haalde Patrick De Smedt 591 stemmen, de tweede hoogste score van sp.a na lijsttrekker Sam Van De Putte. Sp.a bedankt De Smedt voor bewezen diensten. “Onder zijn beleid kwamen er sociale woningen, kinderopvangcentra en woonzorgcentra bij. De Smedt was een sociaal sterk geëngageerde en gewaardeerde OCMW-voorzitter. Hij zorgde ervoor dat Aalst een voortrekker werd voor waterzuivering en een duurzame rioleringsaanpak nog voor duurzaamheid een modewoord werd.”

“Het is tijd”

Ingewijden in de Aalsterse politiek weten al een tijdje dat De Smedt kampte met gezondheidsproblemen. “Mijn hart voor de stad en haar mensen blijft groot, maar het is een beslissing die moest worden genomen”, zegt De Smedt zelf. De beslissing om terug te treden is niet de gemakkelijkste uit de politieke loopbaan van Patrick De Smedt. “Maar als het toch moet gebeuren, is het nu wellicht het goede moment”, zegt hij. “Een jonge, dynamische ploeg met meerdere verruimers staat klaar. De fakkel wordt doorgegeven. Eerste opvolger Huguette Van Medegael (51) uit Gijzegem is verpleegkundige, ACOD-vakbondsmilitante en mantelzorgster. Zij zal naast mobiliteit vooral de sociale kavels opvolgen.”

“Als ik terugkijk, kan ik alleen maar dankbaar zijn”, zegt Patrick De Smedt. “Voor de kansen die ik kreeg, de realisaties die ik mocht aansturen, de samenwerkingen die ik kon aangaan, de mensen die ik mocht ontmoeten. Dit is niet mijn gedroomd scenario, maar ik heb vertrouwen in de sociale toekomst van Aalst. Die blijft bij sp.a in goede handen.”

Sociale meerwaarde

Hij mag terugblikken op een rijkgevulde carrière in de Aalsterse politiek en hij was een vaste pijler in het paarse schepencollege onder Anny De Maght. “De Smedt maakte er een punt van om investeringen af te wegen aan de sociale meerwaarde die ze konden opleveren”, zegt Walter De Rijck. “Onder zijn beleid waren er investeringen in school- en sportinfrastructuur, de omvorming van zwembad tot kunstacademie, kinderopvangcentra, opvoedingswinkel, sociale woningen, de Woonwinkel, het sociaal verhuurkantoor en het woonwagenterrein, het trefcentrum, het sociaal restaurant annex ontmoetingscentrum, het verruimd opvangtehuis, de OCMW-dienstencentra, woonzorgcentra en het Sociaal Huis, de deblokkering en opstart van het restauratiedossier Sint-Martinuskerk, de renovatie van verschillende oud- gemeentehuizen in de deelgemeenten”, aldus de partij.

“In 2012 koos hij voor de oppositie omdat de sociale impact van het voorgestelde bestuursakkoord veel te beperkt was”, zegt Walter De Rijck, sp.a-voorzitter.