Patrick De Boeck op sp.a-lijst 03 mei 2018

Ook sp.a heeft een wit konijn beet, want bij hen zal carnavalsfotograaf Patrick De Boeck op de verkiezingslijst staan. Hij maakte zijn kandidatuur gisteren bekend op Facebook. "Misschien hebben jullie de laatste tijd gemerkt, dat ik veel post van sp.a? Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd al eens gevraagd of ik op de lijst wou staan, maar toen waren ze de tweede vragende partij. Omdat ik me niet zo goed meer voelde bij PVDA en door een meningsverschil, heb ik een tijdje geleden besloten om bij sp.a te gaan", zegt Patrick. "Ik had maanden geleden opgevangen dat ze mijn naam al hadden laten vallen om op hun lijst te staan. Ik heb geen moment getwijfeld toen ze het mij vroegen. Op welke plaats ik zal staan, zal ik een van de komende maanden te weten komen", zegt Patrick. (RLA)