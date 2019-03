Patrick (60) neemt na 20 jaar afscheid van Het Beukenhof: “Breekt de stad de zaal en het café af? Niemand die het weet” Rutger Lievens

27 maart 2019

15u34 0 Aalst Patrick Muylaert (60) neemt eind dit jaar afscheid als uitbater van de café van stedelijk sportcomplex Beukenhof. Patrick is best wel een bekende Aalstenaar: 34 Aalsterse verenigingen maken gebruik van zijn zaal of café. Of er een opvolger komt, of de gebouwen tegen de grond gaan, geen mens die het weet. “Er is te veel onzekerheid voor de verenigingen. Door de onzekerheid zijn die een na een aan het vertrekken. Wat ik 20 jaar heb opgebouwd, verdwijnt”, zegt hij.

De gebouwen van sportcomplex Beukenhof aan de Langestraat zijn in slechte staat. Al wie er passeert, ziet het. Cathy Grysolle, gemeenteraadslid voor Lijst A, interpelleerde er op de gemeenteraad Ilse Uyttersprot (CD&V) over. “Op het Beukenhof aan de Langestraat in Aalst liggen zeer grote kansen om verschillende sport- en andere verenigingen een nieuwe doorstart te geven en verder te laten groeien en bloeien”, zei ze. “De gebouwen in stadseigendom op het Beukenhof zijn niet in te beste staat en dringend aan een herwaardering toe. Het moment om zowel voor de sportclubs die gebruik maken van de kunstgrasvelden als voor de verenigingen die activiteiten voor de buurt organiseren, een visie op te stellen en de gebouwen multifunctioneel te maken.”

In erbarmelijke staat

“Verschillende sportverenigingen hebben er van oudsher hun vaste stek: de tennisclub Beukenhof, balboogclub De Ware Vrienden, petanqueclub Alosta en twee dartsverenigingen. De kunstgrasvelden van het SportAG worden gebruikt door de hockey-, korfbal en voetbalclubs, ook schoen gebruiken de velden. Het is juist dat de stad al langer nadenkt over deze site. De concessie van de cafetaria loopt af eind dit jaar en de concessionaris heeft laten weten dat hij geen verlenging wil.”

“Er is een werkgroep opgericht binnen de stad en die kwam vorige week voor de eerste keer samen. Het verdict van de dienst Facility voor het gebouw is niet min: het gebouw is meer dan 60 jaar oud, verkeert in erbarmelijke staat, er zijn tal van gebreken, problemen met de riolering. Er moet gekeken worden of er nog verden moet geïnvesteerd worden in het gebouw”, aldus Uyttersprot (CD&V). “Ook het petanquegebouw en tennisgebouw zijn versleten. Een langetermijnvisie dringt zich op voor de site”, zegt zij.

Bij SportAG is er volgens Uyttersprot budget voor de opmaak van een masterplan en de heraanleg van de toplaag van het kunstgrasveld. “Bij SportAG is er geen budget voor een nieuw gebouw. Er kan wel gekeken worden voor subsidies en sommige actoren lieten weten een deel van de kosten op zich te willen nemen”, zegt ze.

Alles is weg

Voor Patrick is het ontgoochelend dat wat hij heeft opgebouwd zomaar zal verdwijnen. “34 verenigingen huren hier minstens één keer per jaar een zaal of vergaderen hier. Maar die verenigingen willen ook zekerheid en de ene na de andere kiest een ander café als lokaal nu. Ik merk dat dit jaar al dat de zaal minder wordt verhuurd. Ik had graag alles doorgegeven aan een opvolger, maar ik vrees dat de concessionaris die na mij komt vanaf nul zal moeten beginnen”, zegt Patrick. Volgens hem zijn er wel gebreken aan het gebouw, maar valt dat op te lossen. “Het dak zou eens nagekeken moeten worden, maar volgens mij zijn het geen onoverkomelijke zaken”, zegt Patrick.