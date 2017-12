Patiëntjes met BMW naar operatiekwartier 02u33 0 Rutger Lievens Liam De Koker mocht het elektrische autootje voorstellen in het ASZ in Aalst. Aalst Jonge patiënten rijden in het ASZ en OLV in Aalst voortaan met een speelgoedautootje van hun ziekenhuiskamer naar het operatiekwartier. De Foundation Jana De Koker schonk woensdag een rijdende auto aan het ASZ en het OLV-ziekenhuis.

"We hadden in Het Laatste Nieuws gelezen dat een ziekenhuis in Kortrijk zo een elektrische miniauto had en dus hebben we aan de Aalsterse ziekenhuizen gevraagd of ze dat konden gebruiken", zegt Cindy De Mul van de Foundation Jana De Koker. "Ik heb direct ja gezegd", zegt hoofdverpleegkundige Jan Callebaut van he ASZ. "Op maandag en vrijdag zit de gang vol met kinderen die wachten op een operatie. Deze autootjes nemen de stress weg richting de onaangename ingreep of onderzoek. Rijden met de auto is veel leuker dan in een rolstoel of bed vervoerd te worden."





De Foundation Jana De Koker levert ook knuffels en cadeautjes aan de ziekenhuizen. Kinderen krijgen die als beloning na een inspuiting. (RLA)