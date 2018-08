Pastorie Nieuwerkerken wordt therapiecentrum Rutger Lievens

22 augustus 2018

13u36 0 Aalst De pastorie in Nieuwerkerken wordt gerenoveerd en er start vanaf begin 2019 een therapiecentrum met expertise in autisme. De pastorie stond leeg sinds het overlijden van pastoor Jacques Lievens in 2011.

Pastoor Jacques Lievens overleed in februari van 2011, de pastorie was zijn woning. "Ook de plaats waar hij zijn kunstcollectie bewaarde", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Ik ging er eens op bezoek en het stond er vol waardevolle liturgische kunst. Hij was een enorm verzamelaar." Na zijn dood werd de pastorie met prachtige tuin in het centrum van Nieuwerkerken soms nog gebruikt tijdens kermissen door lokale verenigingen.

Deze coalitie van N-VA, CD&V en Lijst A besloot om de pastorijen van Nieuwerkerken, Baardegem en Meldert niet te verkopen maar het patrimonium in het bezit van de stad te houden. De pastorie van Meldert wordt een ‘Huis van de Streek’ met een museumcafé, een toeristisch infopunt en een streekwinkel. Die in Nieuwerkerken wordt een therapeutisch centrum. Voor de pastorie in Baardegem wordt er nog een invulling gezocht.

Beschermd erfgoed

"De pastorie in Nieuwerkerken en de tuin zijn beschermd als cultuurhistorisch landschap in 1976. Sinds 2003 is de pastorie zelf beschermd als monument en staat het gebouw onder toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed", zegt schepen Ann Van De Steen (Lijst A). "De concessionaris zal samen met de stad instaan voor de restauratie van het gebouw. De stad investeert 300.000 euro aan het dak, ramen en buitenkant van het gebouw. Daarvan is 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Vzw Interno investeert nog eens 100.000 à 150.000 euro."

Volgens burgemeester D'Haese (N-VA) is het goed dat de pastorie een waardevolle functie krijgt. "De uitbating van de pastorie dient het gemeenschapsleven ten goede te komen. In totaal dienden twee kandidaten een concessievoorstel in. Vzw Interno heeft het gehaald omdat hun voorstel het meest beantwoordde aan de voorwaarden", zegt hij.

Therapiecentrum

Cindy Van der Snickt, Nikloaj Cant en Annemie De Bondt zien hun droom in vervulling gaan. "Vzw Interno zal in de pastorie van Nieuwerkerken een multidisciplinair therapiecentrum met expertise in autisme uitbaten. Er ligt nadruk op diagnose, therapie en opleiding. De doelgroep bestaat uit jongeren, kinderen en volwassenen. Er is begeleiding voorzien door een professioneel team van artsen en therapeuten", zegt Cindy. "Alles zit hier onder 1 dak: logopedie, psychomotoriek, psychotherapie. De tuin van de pastorie zal opengesteld worden als rust- en ontspanningsruimte en het gebouw blijft deels ter beschikking voor de lokale gemeenschap om er dingen in te organiseren."

De concessieovereenkomst is nu getekend. Nu worden de omgevingsvergunningen aangevraagd voor de restauratiewerken en andere activiteiten. De werken zullen als alles meezit eind dit jaar afgerond zijn. De vzw wil in januari van start.