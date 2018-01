Pasco Gifts in de prijzen 02u45 0 Foto Repro Rutger Lievens

Het bedrijf Pasco Gifts uit Aalst is de winnaar geworden van de Product Media Advisor of the Year Award 2017. Ook Magnus Business Gifts muit Vilvoorde is laureaat. "De Product Media Advisor of the Year Award is een initiatief van het vakblad Promo-Biss/Promz.be samen met de Belgian Association of Promotional Products. De prijs werd voor de derde maal uitgereikt", zegt de organisator. "De KMO uit Aalst bestaat sinds 2003 en wordt geleid door Ronny De Smedt en Bart Boterberg. De jury was bekoord door de menselijke aanpak en de leergierige instelling van het bedrijf. Het is de laatste jaren zowel offline als online sterk bezig en toont liefde en passie voor het vak."





(RLA)