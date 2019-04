Pas in 2021 of 2022 ingrijpende werken voor versleten waterleiding aan Pachting in Moorsel, Farys zou intussen leidingen gedeeltelijk vernieuwen Koen Baten

10 april 2019

16u35 0 Aalst Pas ten vroegste in 2021 of 2022 kunnen er ingrijpende werken starten op de N411 tussen Moorsel-Dorp en het OLV-ziekenhuis in Aalst. De bewoners hebben er de laatste jaren al acht keer te maken gekregen met een waterlek. Ook dit weekend en maandag was het opnieuw twee maal prijs. “We konden niet vroeger beginnen doordat de werken aan de Boudewijnlaan prioriteit kregen en dit te ingrijpend zou geweest zijn voor het verkeer", zegt huidig schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLd).

De schepen heeft wel begrip voor de vraag van de bewoners om zo snel mogelijk een oplossing te bieden en neemt al enkele beslissingen in de mate van het mogelijke. “We kunnen het geduld van de bewoners niet meer op de proef stellen tot 2021", zegt De Gucht. “Mijn diensten hebben contact opgenomen met Farys om een tussentijdse oplossing te bekomen. Tegen het einde van de maand moeten alle distributieleidingen geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd ”, klinkt het. “Op deze manier moeten we op korte termijn de lekken kunnen beperken tot er grondige werken aan de waterleiding kunnen starten", zegt de schepen.

Wanneer de werken kunnen starten hangt ook af van de budgetten die het Agentschap Wegen en Verkeer moet voorzien en op hun lijst plaatsen. Ook de eventuele onteigeningen spelen hierbij een rol.

De lekken ontstaan door verouderde leidingen en te veel druk, doordat er op het dorp in Moorsel wel al een nieuwe riolering ligt. Hierdoor kregen verschillende bewoners op Pachting al te maken met wateroverlast en waterlekken in de straat. De werken aan de N411 in Moorsel werden in 2006 al opgestart door de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer. Maar door de goedkeuring van de tunnel aan de Boudewijnlaan in 2010 werd hier prioriteit aan gegeven. “Het combineren was niet mogelijk, maar de planning voor de werken aan de N411 duren nog te lang, daarom heb ik nu al actie ondernomen”, besluit De Gucht.

Ook de bewoners zullen op de hoogte gebracht worden van de plannen met een bewonersbrief.