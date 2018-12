Partnergeweld en agressie tegen agenten brengen man voor rechter Nele Dooms

18 december 2018

16u58 0 Aalst Uitermate ernstig partnergeweld en zware agressie tegenover enkele agenten van het Aalsterse politiekorps brachten Fabrice C. (20) uit Aalst dinsdag voor de Dendermondse rechter. Er hangt hem 30 maanden cel boven het hoofd.

De feiten dateren van voorbije zomer, midden augustus. C. verloor die avond compleet zijn zelfbeheersing omdat hij vond dat zijn vrouw te lang telefoneerde. Hij begon haar onophoudelijk te slaan en te schoppen. C. stopte het slachtoffer ook tot twee keer toe onder een koude douche. Hij bedreigde haar ook met een mes en was van plan de vrouw ook nog te verkrachten.

“De agressie was ongezien”, zei openbaar aanklager Ann Soenens tijdens het proces. “Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze C. bovenop het slachtoffer aan. Hij bleef agressief en probeerde de vrouw zelfs te wurgen voor de ogen van de agenten. Die hebben al hun kracht moeten gebruiken om de man van het slachtoffer weg te halen. Daarop keerde hij zijn agressie tegenover de politiemensen. Die moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om de man te overmeesteren. Maar zelfs in de combi bleef hij gewelddadig.”

Het was niet de eerste keer dat C. zich schuldig maakte aan partnergeweld. Een paar weken voordien had hij zijn vrouw nog al eens geschopt tot ze viel. Zelf minimaliseerde de man de feiten en legde hij de schuld bij het slachtoffer. De twee zijn ondertussen niet meer samen. De rechter velt vonnis volgende maand.