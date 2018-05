Partijen mogen overal affiches plakken N-VA NIET AKKOORD MET VOORSTEL OM CAMPAGNEBORDEN TE BEPERKEN RUTGER LIEVENS

12 mei 2018

02u29 1 Aalst Verkiezingsborden zullen ook naar aanloop van de verkiezingen in oktober de straten in Aalst (ont)sieren. De partijen vonden geen akkoord over een stop op wildgroei van borden langs de weg. Enkel Groen, sp.a, CD&V en Open Vld waren bereid om enkel op gemeenschappelijke stadsborden te plakken.

Aalst doet niet mee aan de trend om verkiezingsaffiches te beperken tot een aantal stadspanelen. "Op een vergadering tussen de fractieleiders en partijvoorzitters werd geen compromis gevonden", maakt sp.a'er Sam Van de Putte bekend. "Samen met sp.a waren Open Vld, CD&V en Groen voorstander om enkel nog de stadsborden te gebruiken. N-VA, Vlaams Belang en Lijst A houden vast aan de oude vorm van campagnevoeren", zegt Van de Putte (sp.a).





Stadsbeeld vervuilen

De sp.a is tegen een wildgroei van verkiezingsborden in voortuinen en grasweides. "Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen leidt het gebruik van verkiezingsborden tot een wildgroei van scheefgezakte borden en verbleekte, half afgewaaide affiches die het globale stadsbeeld letterlijk vervuilen. In tijden van sociale media kan je je afvragen of ze niet vooral duur en milieuvervuilend zijn", zegt de sp.a-lijsttrekker. "Volgens wetenschappelijke studies hebben de borden amper impact op het stemgedrag. Sp.a pleit voor een vernieuwde vorm van campagne en betreurt dat de deelnemende politieke partijen aan de verkiezingen geen akkoord vonden."





Daad bij woord

Groen is voorstander om alleen de stadsborden te gebruiken en zal de daad bij het woord voegen. "Wij zullen alleen via raamaffiches, stadsborden en sociale media campagne voeren. Van Groen zal je dus geen campagneborden in tuintjes zien staan. Om evidente ecologische redenen, want die plastic borden zijn moeilijk te recycleren", zegt lijsttrekker Lander Wantens. "In de hoop de anderen toch nog te overtuigen heb ik een mail gestuurd naar alle partijen om dit op de gemeenteraad te bespreken."





Wetten toegepast

Bij de bespreking zou er een voorstel op tafel hebben gelegen waarbij het aantal stadsborden verdubbeld werd van 15 naar 30 en in dat scenario waren volgens Wantens alle partijen behalve N-VA akkoord om de borden op privé-eigendom af te schaffen. "Waarschijnlijk hebben ze bij N-VA geld genoeg?", vraagt Wantens zich af.





Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat de Vlaamse en federale wetten worden toegepast. "Er is beslist in consensus met meerderheid en oppositie dat we iedereen de vrijheid laten om al dan niet borden te plaatsen op privé-eigendom. Deze visie past het best bij onze filosofie. Ik denk dat het een goeie zaak kan zijn voor niet zo bekende kandidaten dat ze met hun foto in het straatbeeld verschijnen en zich zo aan de kiezer voorstellen. Het belang van de verkiezingsborden moet je ook niet overschatten, het moet complementair zijn met de rest van de campagne", aldus de burgemeester.