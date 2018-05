Parol en Eva beginnen 'Volxkeuken' 28 mei 2018

Buurtwerk Parol vzw en EVA vzw slaan de handen in elkaar en richten voor het eerst een 'Volxkeuken' op in Aalst. "Dankzij de consequente keuze voor laagdrempelige prijzen, een waardig inkomen voor de landbouwers, lokale productie en zoveel mogelijk voor directe afname te opteren in plaats van te steunen op grote ketens, trachten we zowel de ecologische voetafdruk als het sociaal isolement te reduceren en tegelijkertijd de plaatselijke economie te helpen floreren", zeggen de initiatiefnemers.





Daarnaast wensen we het stigma te doorbreken dat gezonde, plantaardige voeding enkel voor de beter gegoede middenklasse zou weggelegd zijn."





De eerste Volxkeuken zal plaatsvinden tijdens de Week van de Korte Keten, op woensdag 30 mei om 18 uur in De Living, buurthuis in ontmoetingshuis De Brug in Aalst.





