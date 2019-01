Parkeerwachter accidenteel aangereden in centrum van Erembodegem Koen Baten

11 januari 2019

In Erembodegem-Dorp ter hoogte van de kerk is een parkeerwachter van OPC gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. Het ging om een accidentele aanrijding. De bestuurster moet met haar voertuig op de witte wegmarkering geslipt zijn en kwam in aanrijding met de parkeerwachter. Die kwam ten val een raakte gewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Aalst voor verdere verzorging.