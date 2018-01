Parkeerverbod door opbouw Winterfoor 19 januari 2018

02u40 0

Vanaf maandag 22 januari kan je niet meer op de parking van de Keizershallen parkeren, want vanaf dan wordt de Winterfoor er opgebouwd. Op 28 januari start de opbouw van de foor op het Esplanadeplein en is ook die parking niet toegankelijk. De opbouw van de foor op de parking van de Houtmarkt start op vrijdag 26 februari. De parkings van de Hopmarkt, Postsite, De Ridderstraat, Kroonparking en De Burcht zullen afgesloten zijn met carnaval op zondag 11 en maandag 12 februari tussen 11 en 24 uur. Parking Postsite en de Parking De Ridderstraat zijn ook op dinsdag 13 februari tussen 13 en 20 uur niet toegankelijk vanwege de Voil Jeanettenstoet. Meer info over parkeren met carnaval op www.aalstcarnaval.be. (RLA)