Paden Graanmarkt vernieuwd 05 april 2018

02u48 0

De wandelpaden op de Graanmarkt in Aalst zijn vernieuwd. "De oude grindpaden waren dringend aan vernieuwing toe", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). "In het kader van de toegankelijkheid worden deze heraangelegd in beton. Dit is ook onderhoudsvriendelijker en sympathiek voor het omliggende groen. De Graanmarkt krijgt binnenkort ook nog enkele grote stenen zoals op de Grote Markt."





(RLA)