Paddenoversteek 08 maart 2018

Morgen (vrijdag 9 maart) zetten vrijwilligers van Natuurpunt padden, kikkers en salamanders de straat over in Gijzegem.





Tussen 20 en 21 uur kan je er getuige zijn van de paddenoversteek, een leuke activiteit voor jong en oud. Er wordt afgesproken aan de Scheutlagestraat in Gijzegem.





"De eerste warmere en vochtige nachten lokken padden, kikkers en salamanders uit hun winterverblijf. We vangen ze op om ze veilig de weg over te helpen naar hun voortplantingspoel", zegt Natuurpunt.





"Kom ze van nabij bekijken en leer via onze 'aai-pad' meer over de glibberigste bewoners van de Dendermeersen", klinkt het bij Natuurpunt. (RLA)