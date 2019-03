Padden steken massaal straat over: Natuurpunt lanceert oproep voor helpers KOEN MOREAU

02 maart 2019

16u25 0 Aalst De paddentrek is gestart en dat betekent een serieus risico voor het welzijn van de diertjes.

Tienduizenden padden, kikkers en salamanderachtrigen zijn door het voorbije warme weer uit hun winterslaap ontwaakt. Zij trekken nu massaal richtingen poelen en vijvers. Een traject dat hun vaak over straten voert en daar knelt het schoentje. “In de omgeving van de kruising van de Scheutlagestraat en Berkenlaan zagen we al veel beweging en ook in de Honegemstraat in Erpe, vlakbij Aalst en Lede krioelt het momenteel van de overstekende padden en kikkers”, luidt het bij Natuurpunt Groot Aalst.

Op vraag van de natuurvereniging werden op tal van plaatsen schermen geplaatst om de diertjes weg te houden van het moordende verkeer. “Alleen zijn die dit jaar in de Honegemstraat zeer slecht geplaatst. Gecombineerd met het talrijke verkeer ligt de dodentol er dan ook vrij hoog.” Natuurpunt doet daarom een oproep naar helpende handen om kikkers en padden de straat over te zetten. Helpers die zich bij valavond kunnen vrijmaken, mogen dat steeds laten weten via magdelienN@gmail.com. “De precieze afspraken per dag sturen we vervolgens met veel plezier door.”