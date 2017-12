Overval op Carrefour in Aalst 02u45 0

In de Gentsestraat in Aalst is gisteravond rond sluitingstijd een overval gepleegd op de Carrefourwinkel. De daders zouden met meerdere personen geweest zijn toen ze de winkel binnenvielen, iets voor 20.00 uur. De overvallers slaagden erin een deel van de kassa buit te maken. De politie van Aalst werd intussen verwittigd en kwam zo snel mogelijk ter plaatse. De daders zijn na het buitmaken van de kassa op de vlucht geslagen en konden ontkomen. Op dit moment zou er nog niemand opgepakt zijn. Het is niet duidelijk of de overvallers een grote som geld hebben kunnen buitmaken. Niemand zou gewond geraakt zijn. (KBD)