Overrompeling bij Ellis Gourmet Burger 08 maart 2018

Woensdagmiddag stond er een lange rij jongeren aan te schuiven om een gratis hamburger van Ellis Gourmet Burger te bemachtigen. Ellis Gourmet Burger gaf op de eerste dag in Aalst gratis hamburgers weg. Het hamburgerrestaurant bevindt zich in de Kerkstraat, met zicht op de Grote Markt. De keten heeft restaurants van Rotterdam tot Parijs. In België elf, in Parijs drie en in Nederland vier. "Het is de bedoeling om een Ellis Gourmet Burger te openen in elke stad, ook in de kleinere steden, en dus mocht Aalst niet ontbreken", zegt Julie Meyvis van Ellis Gourmet Burger. "Tot gisteren was het hier nog een bouwwerf, maar het is gelukt", zegt ze.





Mooi extraatje

Schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V) kwam meteen een burger proeven. "Experts zeggen mij dat we vooral met horeca en kleine creatieve zelfstandigen mensen naar Aalst kunnen lokken. Dus dit is zeker een goeie zaak voor de stad. Super dat Ellis Gourmet voor Aalst kiest, het is een mooi extraatje bovenop het al bestaande aanbod van horeca en winkels."





Heel wat scholieren gingen woensdagmiddag na schooltijd een hamburger proeven. In de Kerkstraat stond een erg lange rij.





Ben (17) en zijn vrienden konden een tafeltje bemachtigen. En ze lieten het zich smaken. "Lekker", zegt Ben. "Of dit een goeie zaak is voor de stad? Ik denk het wel. Het is nu niet iets waar we speciaal voor naar Gent gingen, maar goed dat het in Aalst is. Het interieur oogt fris, dit is zeker een meerwaarde voor de stad", zeggen de jongeren. (RLA)