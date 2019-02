Overleden carnavalisten herdacht op stedelijke begraafplaats Rutger Lievens

24 februari 2019

11u58 0 Aalst Een week voor carnaval werd er op de stedelijke begraafplaats van Aalst stilgestaan bij zij die er volgende week niet meer kunnen bij zijn. Een mooie traditie die ook door de huidige prins De Meyst, burgemeester D’Haese (N-VA) en de leden van het Feestcomité in ere wordt gehouden.

Dirk Verleysen, voorzitter van het Feestcomité, nam deze ochtend het woord. “Bedankt aan de ‘kastaars’ van hierboven die carnaval hebben gemaakt tot wat het vandaag is. Bedankt om van ons feest iets speciaals te maken. Wij zetten de traditie verder, zeker weten. Want jullie zijn ons voorbeeld geweest”, zei Verleysen. “Jullie waren charmant, jullie waren uniek, jullie hadden het juiste Aalsterse DNA. Beste carnavalisten, waar jullie ook zijn, we zullen jullie nooit vergeten”, aldus de voorzitter van het Feestcomité.