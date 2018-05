Over.Morgen knutselt 20 nestkastjes met meetapparatuur in mekaar 28 mei 2018

Zondagvoormiddag verzamelden de vrijwilligers van burgerplatform Over.Morgen en hun sympathisanten in De Gendarmerie om er de 20 'meetkastjes' in elkaar te knutselen. Die zullen vanaf 10 juni actief zijn in de straten van Aalst en Aalstenaars zullen alle gemeten data kunnen raadplegen op de website van Over.Meten. Brein achter de meetkastjes is Frederik De Swaef van AllThingTalk, een Gentse start-up die gespecialiseerd is in online data verzamelen en visualiseren. "In tegenstelling tot Curieuzeneuzen dat alleen stikstofdioxide meet in de maand mei, zullen wij op langere termijn data verzamelen en online beschikbaar stellen. Naast de aanwezigheid van verschillende gassen, meten we ook temperatuur, vochtigheid en fijnstof. Er komen al zeker meetkastjes aan het Zwembadpark en stadspark, joggers zullen kunnen zien op onze website wanneer de lucht er het gezondst is om te lopen", zegt hij. (RLA)