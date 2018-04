Oudste cafébazin viert 90ste verjaardag FAMILIE EN KLANTEN ORGANISEREN FEEST VOOR DENISE VAN CAFÉ PROS RUTGER LIEVENS

03 april 2018

02u30 1 Aalst Op Paasmaandag vierde de oudste cafébazin van het land Denise D'Haeseleer haar 90ste verjaardag met haar familie en vaste klanten. Wie café Pros in Nieuwerkerken binnenstapt, wordt teruggeflitst naar een wereld met bakschieters, belotters en een liefdevolle cafébazin die de teugels strak in handen houdt.

De jarige Denise soigneert al het grootste deel van haar leven de klanten van café Pros. Het café is vernoemd naar haar man, die in 1970 overleden is. Denise werkte in een wasserij in Erembodegem toen ze Pros leerde kennen. Samen startten ze het café in de Kwalestraat in Nieuwerkerken.





"Pros werkte bij brouwerij De Blieck en dus hingen er reclameborden van 'Golden Tiger' aan het café. Maar het was een kameraad die bij brouwerij De Gheest werkte die ons meubilair op maat maakte. Daar konden ze bij De Blieck niet mee lachen", zegt ze. Dat meubilair op maat is een attractie op zich en nieuw voor jonge ogen: onder tafels zitten er glashouders. "Dat is speciaal gemaakt voor de belotters, zo kunnen ze kaarten op tafel en hun glas toch wegzetten", legt Denise uit.





Na de dood van Pros vond Denise nieuw geluk bij Hedwig De Koninck, 10 jaar jonger dan haar en een schrijnwerker op pensioen.





De Ludo's

Op haar verjaardagsfeest zijn er klanten van alle leeftijden, twintigers tot senioren. "De bakschieters zijn hier zo goed als dagelijks, maar vrijdag kent het bakschieten een hoogtepunt", zegt Filip Plateau van De Ludo's, mét oranje retrowielertenue. "Eén keer per maand komen we hier met de Ludo's naartoe en meestal geraken we niet meer buiten", lacht hij. "Wij rijden op retrofietsen en komen hier dan belotten. Op zondag staat het kippenkraam buiten en dan eten we kip", zegt hij. Het café haalde zelfs de film De Helaasheid Der Dingen. Regisseur Felix Van Groeningen was toen enorm gecharmeerd door deze plek, gelegen in Nieuwerkerken, het geboortedorp van schrijver Dimitri Verhulst. Al is het in het café wel een thema dat je best niet aansnijdt, de film zit volgens de ingewijden bij Pros vol overdrijvingen. De liefde straalt van de gezichten wanneer nog een klant binnenkomt met een fles cava voor de jarige Denise. Deze cafébazin kan kordaat zijn maar ze is enorm graag gezien door haar klanten. De Ludo's organiseerden op vraag van Denise geen megafeest, maar een feest voor de vaste klanten. De uitbaters van het kippenkraam Lieven en Heidi helpen vaak achter de toog en doen dat nu ook weer. De Ludo's, de mensen van het buurtcomité en de ouders van leerlingen van basisschool De Linde zijn hier thuis. "Het café sluiten zou een ramp zijn, voor Denise en zeker voor ons", klinkt het in het café.