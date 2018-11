Ouders van kindje met Down trekken aan alarmbel: “Geen opvang tijdens de vakantie voor kinderen zoals Cedric” Rutger Lievens

16 november 2018

13u41 1 Aalst Slecht nieuws voor kinderen met een beperking, want vzw ‘t Plein Levensvreugde uit Aalst zal geen vakantiespeelpleinwerking meer verzorgen tijdens de vakantieperiodes. Ouders van kinderen met een beperking zitten met de handen in het haar, want voor hun kinderen is er geen opvang meer tijdens de vakantie.

Jarenlang waren animatoren actief op de terreinen van Levensvreugde in Aalst om voor kinderen met een beperking gespecialiseerde vakantiespeelpleinwerking te voorzien. Begin deze maand maakte vzw ‘t Plein echter bekend dat het ermee stopt.

“Na vele mooie zomers hebben wij als vzw besloten de speelpleinwerking te Levensvreugde niet langer te organiseren. De werking vraagt ieder jaar meer en meer inspanning en inzet, die wij naast ons gezinsleven, niet meer ten volle kunnen bieden. Daarnaast plant de school een aantal structurele verbouwingen, die telkens zullen doorgaan tijdens de zomermaanden”, aldus Veerle, Natasha, Jonas en Evy van vzw ‘t Plein, die zich jarenlang inzetten voor de vakantiespeelpleinwerking daar.

“We willen alle kinderen, ouders en sympathisanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen die jullie in ons gesteld hebben. Speciale dank gaat uit naar Pater Rik, de scholengroep Levensvreugde & VZW Iñigo, voor de jarenlange samenwerking en steun. We danken ook de stad Aalst voor hun financiële ondersteuning, die onze speelpleinwerking mogelijk heeft gemaakt”, klinkt het. “Onze grootste helden blijven echter onze animatoren, die ieder jaar het beste van zich gaven om de kinderen een speelse zomer te bezorgen. Het waren prachtige zomers, boordevol herinneringen, die iedereen voor altijd zullen koesteren.”

Waar naartoe?

Ouders met een kind met een beperking moeten dus op zoek naar een alternatief, maar dat bestaat op dit moment niet. “Onze Cedric, 8 jaar oud, ging naar ‘t Plein en naar ‘t Mezennestje. Dat laatste is een gewone buitenschoolse kinderopvang. ‘t Plein stopt er blijkbaar mee en van ‘t Mezennestje kregen we te horen dat zij het niet meer kunnen doen”, zegt Etienne Baeyens. Zijn zoon Cedric heeft het syndroom van Down.

Het is nochtans belangrijk dat Cedric tijdens het zomerverlof andere kinderen ziet. “Het is niet goed voor Cedric om altijd thuis te zitten, contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor zijn ontwikkeling. We weten echt niet meer waar naartoe, mijn vrouw denkt eraan om te stoppen met haar kapsalon om de zorg van Cedric op haar te kunnen nemen”, zegt Etienne.

Stad zoekt oplossing

De stad Aalst kreeg al bezorgde ouders aan de lijn die het probleem signaleerden. “We zijn ervan op de hoogte dat ‘t Plein zou willen stoppen. Aan de andere kant horen we ook dat een aantal animatoren het werk zouden willen verderzetten”, zegt schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). “Ik ben nog een maand aan het werk als schepen, op die tijd zal het niet opgelost geraken, maar we starten met de zoektocht naar een oplossing. Het volgend stadsbestuur zal hiervoor een oplossing moeten vinden”, zegt De Koninck (CD&V).