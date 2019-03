Ouders kamperen voor Sint-Jozefscollege in Aalst om kind in te schrijven: “Eerste zat al donderdagavond om 17 uur in auto voor school te wachten” Rutger Lievens

15 maart 2019

12u40 0 Aalst Elk jaar staan ouders steeds vroeger voor de schoolpoort van het Sint-Jozefscollege in Aalst naar aanleiding van de inschrijvingsdag op zaterdagochtend. Vorig jaar stonden de eerste ouders vrijdagmiddag om 13 uur voor de school, deze keer waren er al om 8.20 uur. Sommigen sliepen in hun auto voor de school om in het oog te houden, wanneer er zich een wachtrij begon te vormen.

De school waar ooit priester Daens, premier Jean-Luc Dehaene en Steven Van Herreweghe les volgden, blijft tot de verbeelding van ouders en kinderen spreken. Opnieuw staat er vandaag een lange rij wachtenden in de Pontstraat voor het Sint-Jozefscollege. Zij trotseren voor hun kinderen regen en wind.

Vorige jaren waren er ook wachtrijen, maar het valt op dat ze er altijd vroeger staan. “Zes jaar geleden stond ik ook in de wachtrij voor mijn oudste dochter”, zegt Olivier David. “Toen was je niet te laat als je zaterdagochtend naar de school kwam. Nu ik mijn jongste dochter wil inschrijven, moet ik vrijdagochtend al voor de school staan of ik pak ernaast. Ik kan wel uit ervaring zeggen dat het het wachten waard is, het is echt een goeie school”, zegt hij.

Donderdag om 17 uur

In 2018 stonden de eerste ouders er al rond 13 uur en dat werd toen al als extreem vroeg aanzien. Dit jaar begon de race om je kind te kunnen inschrijven al op donderdag. Een vader wachtte vanaf 17 uur al in de wagen voor de school om alles in het oog te houden. De andere ouders volgden. “Ik en mijn man zijn een paar keer komen kijken vannacht”, zegt een mama. “Een keer om 9 en een keer om 11 uur. Rond 2 uur vannacht heb ik me geparkeerd aan de school en ben ik hier gebleven.”

De wachtrij vormde zich bij de start van de schooluren deze ochtend. De eerste stond voor de poort om 8.20 uur en tegen 9.30 uur stonden er al zestig mensen op de wachtlijst die de ouders zelf bijhielden. Willy Van Nuffel was bij de eersten. “Ik doe dat voor mijn kleinzoon Matteo. Om 8.30 uur was ik er en ik was nummer 22. Mijn kleinzoon wil graag Latijn volgen en dus komen we naar hier. Vanavond word ik afgelost door mijn dochter en schoonzoon”, zegt Willy.

Nachtshift

Ook OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) was een van de wachtenden. “Mijn dochter mocht kiezen tussen de school in Gijzegem, DVM of het Sint-Jozefscollege en ze kiest deze school, dus willen we dit voor haar doen. Het is een goede school en ‘s middags mogen de leerlingen hier niet buiten en dat vind ik wel een goede zaak. De plaatsen zijn beperkt, hoor ik. Van de 220 plaatsen, gaan er 98 naar broers en zussen en veertig naar indicatorleerlingen. Er zijn dus nog zo’n tachtig plaatsen vrij. Als we erbij willen zijn, zullen we dus een nachtje moeten voor de deur staan hier”, zegt Smeyers, die overdag wordt afgelost door de papa van haar dochter en zelf de nachtshift voor haar rekening zal nemen. “Hopelijk mogen we deze nacht zoals de ouders vorig jaar in de kapel wachten.”

Het is niet zo dat wie op de lijst staat, naar huis kan. Elk uur worden alle namen afgeroepen en wie niet reageert wordt van de lijst gehaald.

Decreet geblokkeerd

Karla De Vuyst, directrice van het Sint-Jozefscollege, bevestigt dat er 220 plaatsen beschikbaar zijn en vindt het een spijtige zaak dat er opnieuw gekampeerd wordt voor de school. “Het nieuwe decreet dat dit soort vreselijke toestanden moest voorkomen is geblokkeerd door de Franse gemeenschap. Er was een elektronische oplossing in de maak, maar die is er dus nog niet”, betreurt ze. Of er tegen volgend jaar een oplossing is, zal mede afhangen van de politieke situatie en de verkiezingen. Afwachten dus of dit zich de komende jaren herhaalt.