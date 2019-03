Ouders kamperen voor DvM Humaniora: “Maar het was niet echt nodig” Rutger Lievens

16 maart 2019

13u39 0 Aalst Zaterdagochtend stond er een groep van 50 ouders al te wachten voor DvM Humaniora in Aalst. De inschrijvingen starten pas om 14 uur, maar de eerste papa was al aanwezig om 4 uur.

Er werd niet alleen gekampeerd voor het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat, de lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Capucienenlaan en de Steinerschool in de Affligemdreef. Deze nacht stonden er ook ouders aan het SAI in Aalst en de lagere school in de Kloosterstraat in Moorsel. DvM Humaniora heeft op inschrijvingsdag altijd wel een lange wachtrij voor de schoolpoort, maar nu stonden de ouders er wel heel vroeg. Al om 4 uur daagde de eerste op. Wim Noens wilde er zijn dochter Kato inschrijven. “Het ziet ernaar uit dat we hier voor niks gekampeerd hebben”, zegt Wim. “Er staan nu 54 mensen op de lijst, terwijl er naar schatting tussen de 100 en 120 plaatsen zijn. Maar het was wel gezellig”, zegt hij.