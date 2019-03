Ouders kamperen aan lagere school Capucienen van Sint-Jozefscollege, maandag starten pas inschrijvingen Rutger Lievens

15 maart 2019

20u11 0 Aalst Maandagochtend starten pas de inschrijvingen, maar nu al staan er een 30-tal ouders te wachten voor de deur van de lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Capucienenlaan in Aalst.

Eerder vandaag maakten vormden zich al wachtrijen aan de schoolpoorten van het humaniora van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat en aan de Steinerschool in de Affligemdreef. In de lagere afdeling van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan worden er maandag nog 39 leerlingen ingeschreven, waarvan 13 indicatorleerlingen en 26 niet-indicatorleerlingen.

De eerste ouders stonden er deze avond na schooltijd rond 17 uur en al snel stond er een groep van 20 ouders. De ouders houden zelf een lijst bij. “Ik was om 17 uur al de 7de op de lijst”, zegt Michiel De Gendt, zelf oud-leerling van de school. “Ik woon in de buurt dus het is logisch dat we voor deze school kiezen. Bovendien ben ik hier graag geweest en is het echt wel een goeie school”, zegt Michiel. De directeur heeft de ouders laten weten dat ze om 22 uur deze avond in de school kunnen blijven. Morgen willen ze de tijd doden met een barbecue.