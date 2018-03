Oude foto's Pikkeling gezocht 07 maart 2018

02u32 0

VVV De Faluintjes, Heemkundige Kring De Faluintjes en Erfgoedcel Denderland zijn op zoek naar foto's, materiaal of verhalen over het verleden van De Pikkeling, het traditionele folklorefeest in Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. De organisatoren vragen om beeld- of archiefmateriaal te helpen digitaliseren en je verhalen op te tekenen. "In 2019 vieren we 50 jaar Pikkeling", klinkt het. "Dit oogstfeest groeide doorheen de jaren uit tot een ware publiekstrekker waar veel streekgenoten talloze mooie herinneringen aan bewaren. Dit roemrijke verleden mag niet verloren gaan. Op Erfgoeddag 2018, zondag 22 april 2018 tussen 10 en 16 uur, zijn medewerkers aanwezig in de orangerie van het Waterkasteel van Moorsel met scanners en laptops. Je materiaal wordt onmiddellijk gedigitaliseerd, zodat je je kostbare herinneringen meteen weer naar huis kan nemen. Ondertussen kan je gezellig met een hapje en drankje herinneringen ophalen aan de tijd van toen of 's ochtends de lezing over de politieke geschiedenis van Moorsel van de heemkundige kring volgen."





Wie er die dag niet kan bijzijn, mailt naar erfgoedcel@aalst.be. (RLA)