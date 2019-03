Oud-voorzitter van de Prinsencaemere Pascal Solomé vervoegt de Prinsengarde Rutger Lievens

17 maart 2019

10u49 0 Aalst Pascal Solomé is voortaan lid van de Prinsengarde in Aalst. Solomé was prins carnaval in 1992 en voorzitter van de Prinsencaemere van 2011 tot 2017. Op de Prinsendag van de Prinsengarde werd hij nu voorgesteld als nieuw lid. De Prinsengarde vierde haar 30ste verjaardag.

In Aalst zijn er van alle goede dingen twee en dus zijn er ook twee verenigingen voor prinsen carnaval: De PrinsenCaemere opgericht in 1972 en de Prinsengarde opgericht in 1989. Tot 1989 hadden prinsen weinig keuze, ze konden alleen tot de Prinsencaemere toetreden of hun eigen weg gaan. Patrick De Neve en Frank Van Rymenant brachten daar verandering in en kwamen 30 jaar geleden met een alternatief: de Prinsengarde.

Pascal Solomé - alias De Salami - trad na zijn overwinning op de prinsenverkiezing van 1992 toe tot de Prinsencaemere. Tussen 2011 en 2017 was hij zelfs voorzitter, maar stapte nadien uit de Caemere. “Het boterde niet meer tussen mij en andere prinsen. Ik was twee jaar niet meer actief maar mijn vrouw zei: jij hoort op een podium te staan. Ik had weer zin om te zingen en mensen te entertainen en met de prinsen van de Prinsengarde kwam ik altijd al goed overeen. Vandaar deze logische stap”, zegt hij.