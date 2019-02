Oud-voetballer van Eendracht Aalst en RWDM schrijft nu ‘mijmers’ op Facebook en romans Rutger Lievens

15 februari 2019

17u03 0 Aalst Hij speelde in de jaren zeventig en tachtig als profvoetballer bij RWDM, AA Gent, Cercle Brugge, Charleroi en Eendracht Aalst, maar tegenwoordig is André Raes (63) vooral bezig met schrijven. Op 23 februari stelt hij zijn vijfde boek ‘Tussen de liefde en de leegte’ voor in De Werf.

Zoals André Raes bestaan er geen twee. Hij speelde niet alleen profvoetbal, André Raes woonde ook 17 jaar in IJsland waar hij een cosmeticabedrijf had. Ooit was hij ook sportief begeleider van een tennisbelofte en reisde hij de wereld rond, van grand slam naar grand slam. En sinds zijn filosofische ‘mijmers’ op Facebook zoveel reacties losweekten is hij dus schrijver.

“Het is begonnen met mijn mijmers, waarop enorm veel reacties kwamen. Elke dag 300 tot 500 likes en 150 reacties. Op de duur heb je een vaste kliek lezers die afspreken om naar voordrachten te komen en zelfs afspreken met elkaar zonder dat ik erbij ben. ‘Tussen de liefde en de leegte’ is een roman. Een zakdoekenboek, want wie het leest zal een traantje laten”, zegt hij.

André Raes stelt zijn boek voor op 23 februari in De Werf. Een ticket voor de voordracht ‘Wat is, zal nooit meer zijn’, kost 10 euro en kan je bestellen via dreeraes@hotmail.com.