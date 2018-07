Oud-prins carnaval Chris start met 'De Mobiele Nachtwinkel' Rutger Lievens

21 juli 2018

10u18 15 Aalst Chris Boone, prins carnaval in 2010, is begonnen met De Mobiele Nachtwinkel in Aalst. Dat is een nachtwinkel waarbij de goederen die je koopt binnen de 30 minuten bij jou thuis worden afgeleverd.

"Het bestaat al in andere steden en dus mocht onze wereldstad Aalst niet ontbreken", zegt Chris Boone, onder carnavalisten beter bekend als Den Boein. "Je kan op de webshop eigenlijk alle producten vinden die je in een normale nachtwinkel tegenkomt: frisdranken, sterke dranken, snacks, zuivelproducten, ijsjes, frituurhapjes,.. Maar ook toiletpapier, condooms, tampax", zegt Chris. "De prijzen zijn wel goedkoper dan in de gebruikelijke nachtwinkel, én het wordt binnen de 30 minuten geleverd aan je deur geleverd."

Het minimum bestelbedrag is 10 euro en dan komt er nog 3,50 euro bij voor de vervoerskosten. "Vanaf 15 euro vallen de vervoerskosten weg", zegt Chris. "Er wordt geleverd in Groot Aalst, maar momenteel neem ik er de omringende gemeenten zoals Wieze, Erpe-Mere, Denderleeuw,... bij."