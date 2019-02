Oud-prins carnaval Bart Van den Neste is de nieuwe ILvA-voorzitter Rutger Lievens

20 februari 2019

10u59 0 Aalst Bart Van den Neste (Open Vld) is de nieuwe voorzitter van afvalintercommunale ILvA. Van den Neste was ooit prins carnaval in Aalst, maar is daar ook gemeenteraadslid voor Open Vld. Hij volgt Maarten Blommaert (N-VA) op als voorzitter.

Maarten Blommaert is erg tevreden met de resultaten van de laatste 6 jaar. “We hebben volop de kaart van de duurzaamheid getrokken. Alsmaar meer mensen zijn zich bewust van de milieuproblematiek. Het besef groeit dat iedereen een steentje kan bijdragen, bijvoorbeeld door minder plastic te gebruiken of door afval te vermijden. Er is voor ILvA en dus voor de nieuwe voorzitter een grote rol weggelegd om hier mee over na te denken. Ik wens mijn opvolger daar heel veel succes mee en ik geef de fakkel vol vertrouwen door aan Bart”.

“Omwenteling staat voor de deur”

Bart Van den Neste zegt dat er de komende maanden heel wat te veranderen staat. “Een grote omwenteling die voor de deur staat, is de inzameling van alle plastic verpakkingen vanaf 1 juni 2019. We zullen een pak afval uit de gele zak kunnen halen, want alle plastic verpakkingen mogen vanaf dan in de PMD-zak. Dat betekent een enorme toename van de hoeveel afval dat gerecycleerd zal worden. Ik begin aan een boeiende 6 jaar. Ik kijk er dus erg naar uit om mee vorm te geven aan het afvalbeleid van de toekomst”, aldus de nieuwe voorzitter.