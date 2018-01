Oud-leerlingen Sint-Jozefscollege zien elkaar terug op reünie 02u35 0 Repro Rutger Lievens

In de lagere school van het Sint-Jozefscollege op de Capucienenlaan in Aalst vond eind vorig jaar voor het eerst een reünie plaats. "De school bestaat dit jaar precies vijftig jaar. Daarom namen we met enkele afgestudeerden uit het jaar tweeduizend het initiatief voor een reünie met oud-leerlingen en oud-leerkrachten. Directeur Johan De Meerleer gaf een rondleiding door de school en de nieuwe turnhal werd een eerste keer geopend voor het publiek", vertelt Frederik Meulewaeter, één van de initiatiefnemers. "Er waren zo'n honderd aanwezigen. Ook de twee allereerste leerlingen van de school, Guy Kindermans en Herman Daem, tekenden present."





