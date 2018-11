Oud-leerling van Sint-Jozefscollege wint prestigieuze Champagnewedstrijd Rutger Lievens

19 november 2018

17u56 0 Aalst Jelle Schouppe (20) heeft woensdag de Champagnewedstrijd 2018 voor de zesde en zevende jaars van de Belgische hotelscholen in Brussel gewonnen. Jelle volgt het zevende jaar Drankenkennis aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

De 20-jarige Jelle Schouppe is een oud-leerling van het Sint-Jozefscollege in Aalst en woont nu in Denderleeuw. Op de mondelinge proef moest Jelle onder andere vragen beantwoorden van voormalige Belgische Champagne-Ambassadeurs Peter Doomen en Fred Martin. Wine Lady of The Year 2015 Vicky Corbeels, de sommelier Cédric Deblandre en Grégoire Van den Ostende, directeur van het Bureau du Champagne Benelux, waren de andere juryleden van deze finale.

“De wedstrijd bestaat uit twee delen. Er is een theoretisch gedeelte waar alles over de champagnestreek aan bod komt: geschiedenis, productieproces, alles rond aan en verkoop, geografisch gezien welke dorpjes en hun bodem. Kortom, alle weetjes over de champagne”, zegt Jelle. “Deel twee is het praktische gedeelte. Bij de jury staan vier flessen champagne klaar waarvan je er een moet voorstellen. We hadden de champagnes niet eerder gezien en ik moest er alles over vertellen wat ik weet. Ook de aroma’s en de smaak moest ik bespreken.”

Blijkbaar ging dat allemaal heel goed, want hij won de wedstrijd. Jelle wint een driedaagse reis naar de Champagnestreek en vooral de prestigieuze titel van laureaat van de Belgische Champagnewestrijd voor Belgische hotelscholen editie 2018.