Originaliteit: 9/10

Dirk Verleysen van het Feestcomité riep op de popverbranding door de micro dat het 'de mooiste stoet ooit' was. Ook al is het traditie dat de Feestcomitévoorzitter dit ieder jaar verkondigt, toch stak Aalst carnaval er dit jaar qua originaltiteit en kwaliteit met kop en schouders bovenuit.





Bo's

Waar elders in het land zag je immers zoveel magneetvissers of Bo's bijeengepakt? Waar liepen er nog zoveel 'Mannen Van Melle' rond? Waar won een carnavalsgroep die politici afbeelde als blaaskaken? Alleen in Aalst durven ze dat.