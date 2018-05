Organiseer evenement op Autovrije Zondag 09 mei 2018

De stad geeft subsidies aan groepen en verenigingen die op de Autovrije Zondag in Aalst een activiteit organiseren.





"Op zondag 16 september organiseert de stad Aalst haar jaarlijkse Autovrije Zondag", aldus de stad Aalst. "Die dag zijn alle straten binnen de ringstructuur R41/N9 tussen 12 en 19 uur het exclusieve domein van fietsers en voetgangers. De stad wil groepen en verenigingen stimuleren om op Autovrije Zondag een activiteit te organiseren op het Werfplein, Grote Markt, Volksplaats, Houtmarkt of Vredeplein. We voorzien daarvoor een subsidie tot 200 euro per aanvraag. Inschrijven kan tot 1 juni", aldus de stad.





Meer op www.aalst.be. (RLA)