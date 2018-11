Organisatoren Witte Mars verwachten 1.000 deelnemers Rutger Lievens

09 november 2018

14u20 18 Aalst De organisatoren van de Witte Mars tegen een falende justitie verwachten deze avond 1.000 deelnemers. Vanochtend was er het jaarlijkse herdenkingsmoment op de begraafplaats van Aalst voor nabestaanden en slachtoffers van de aanslag van de Bende van Nijvel op 9 november 1985 in Aalst.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) haalde opnieuw hard uit naar de justitie van dit land. “Hij heeft het dan wel bekend op zijn sterfbed aan naaste familieleden. Ik denk ook niet dat er een mens ter wereld is die meer op zijn robotfoto lijkt dan die bewuste Bonkoffsky”, aldus de burgemeester. “Maar toch zeggen de speurders ons nu 99 procent zeker te zijn dat die man niet de reus is. Kan er alstublieft vanuit justitie transparant gecommuniceerd worden waarom men tot dit besluit komt? Slachtoffers en nabestaanden blijven nu, meer dan ooit, met het gevoel achter dat niet alles mag worden gezegd. Dat justitie rot is. En wie kan hen ongelijk geven?”

De Witte Mars gaat om 20 uur van start op de Grote Markt van Aalst.