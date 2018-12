Organisatoren carnavalsraadszitting sturen brief naar onderhandelaars: “Graag snel duidelijkheid over politieke situatie” Rutger Lievens

03 december 2018

16u46 0 Aalst De organisatoren van de carnavalsraadszitting van Aalst hebben een ‘aanmaning’ gestuurd naar de politieke onderhandelaars. Ze willen snel duidelijkheid over de samenstelling van de volgende coalitie zodat zij met de voorbereidingen van de volgende carnavalsraadszitting kunnen beginnen.

De groep rond Jan Louies en Jacquy De Pauw stuurde onderstaande brief naar de onderhandelaars en naar Wouter Beke, voorzitter van CD&V. “Wij als samenstellers van de komende raadszitting, sommeren u hierbij beleefd doch met de nodige aandrang om ten snelste tot een sluitende overeenkomst te komen en ons daarvan onverwijld in kennis te stellen, zodat wij in gang kunnen schieten”, klinkt het.

De brief:

Geachte Heer Burgemeester,

Geachte Schepenen en coalitieonderhandelaars,

Betreft: carnavalsraadzitting 2019, aanmaning

-overwegende dat het tot op heden niet mogelijk was om een werkbare bestuurscoalitie te bewerkstelligen wegens aanhoudende kweddelen tussen de betrokken partijen;

-overwegende dat tot vandaag ambtsbevoegdheid noch eenzelvigheid van de toekomstige schepenen bepaald is;

-overwegende dat de aanwezigheid van liefst het voltallige College van Burgemeester en Schepenen onontbeerlijk is voor het goede verloop van de komende carnavalsraadzitting;

-overwegende dat het concipiëren, samenstellen, uitschrijven en vervolgens menigmaal tot in de klein uurkens repeteren van voormelde raadszitting de nodige tijd vergt;

-overwegende dat wij te gader met de Aalstenaars in den draai worden gehouden door uw aller besluiteloosheid;

willen wij als samenstellers van de komende raadszitting, u hierbij beleefd doch met de nodige aandrang sommeren om ten snelste tot een sluitende overeenkomst te komen en ons daarvan onverwijld in kennis te stellen, zodat wij in gang kunnen schieten.

IEREN ’T ES TOID…

In afwachting en met beleefde groeten,

J. De Pauw, J. Louies, P. Louies, N. Dons, J. Moens.

cc. Wouter Beke