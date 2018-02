Organisatie: 8/10 15 februari 2018

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen wou een vlottere en snellere stoet en kréég een vlottere en snellere stoet. De laatste groep was niet meer om 22.30 uur binnen, maar iets na 21 uur.





Nog altijd een half uur later dan gepland, maar het begint erop te lijken. Ander puntje van kritiek is de langdradigheid van de prijsuitreiking. Tussen 20 uur en middernacht zitten de carnavalsgroepen op maandagavond nu vast in de Flora, wachtend op hun punten. De stad zou de horeca en wellicht heel wat groepen er een plezier mee doen om de prijsuitreiking volgend jaar wat korter en krachtiger te houden. In het algemeen zie je wel dat carnaval elk jaar professioneler wordt aangepakt.