Opslag van goederen Sociale Kruidenier wordt professioneler Rutger Lievens

26 maart 2019

16u54 1 Aalst De sociale kruidenier zal industriële stapelrekken en een vorkheftruck aanschaffen en een koelcel inrichten. “De opslag van de goederen wordt daardoor professioneler, de dienstverlening naar de klanten nog beter”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

Het OCMW - dat de sociale kruidenier uitbaat - gaat daarvoor een subsidie (t.w.v. 35.000 euro) voor maatschappelijke integratie gebruiken die de federale regering pas toestond. Het nieuwe materiaal zal ook goed van pas komen op de toekomstige locatie in De Gendarmerie. De sociale kruidenier bevindt zich nu nog aan Hertshage, in een gehuurd gebouw. Op termijn zal de winkel een onderkomen krijgen in De Gendarmerie, nadat de renovatie van de site aan de Denderstraat is voltooid.

“De subsidie komt van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. De Sociale Kruidenier van Aalst werd door bevoegde ministers Wilmès en Ducarme gekozen uit 253 inzendingen”, zegt Smeyers. “De subsidie zorgt ervoor dat we ons budget nog beter kunnen inzetten voor de klanten: waardevolle etenswaren en huishoudelijke producten aanbieden aan de mensen die er recht op hebben,” aldus schepen Smeyers.

Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen met financiële problemen terecht kunnen voor voeding, onderhouds– en verzorgingsproducten. De formule is een hedendaagse en klantvriendelijke variant op de traditionele voedselbedeling.