Oproep zus van Bende-slachtoffer om lapjes stof op te sturen massaal beantwoord: lappendeken tegen koude Justitie is 10 meter lang en telt 300 lapjes stof Rutger Lievens

18 december 2018

17u01 0 Aalst Het lappendeken van Ingrid Mulder is dezer dagen te bezichtigen in CC De Werf in Aalst. Ingrid Mulder verloor haar zus bij de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. Ze riep naar aanleiding van de herdenking van de aanslag de mensen op om lapjes stof op te sturen. Daarmee maakt ze een groot lappendeken, dat symbool staat voor de warmte die nabestaanden zoeken terwijl Justitie hen in de kou laat staan.

De organisatoren van de Witte Mars en Ingrid Mulder hingen het lappendeken op op de eerste verdieping van de Foyer van De Werf. “Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zullen telkens vanaf 19 uur mensen van ons comité aanwezig zijn die aan de geïnteresseerden een flyer met uitleg zullen geven en tevens hen zullen uitnodigen om binnen het lappendeken te komen om opdrachten of bedenkingen in de twee gastenboeken te schrijven”, klinkt het. “Het eerste is gericht aan de slachtoffers en het tweede aan Justitie. Het is de bedoeling om dit laatste op 11 maart tijdens een korte actie aan het Justitiepaleis in Brussel te overhandigen.”

Ingrid Mulder is fier op haar lappendeken. Het staat symbool voor de warmte die nabestaanden van aanslagen zoeken maar niet krijgen van Justitie. “Het deken meet ondertussen bijna 10 meter en er zitten meer dan 300 lapjes stof in”, zegt ze trots.