Oppositie heeft kritiek op nieuwe straatnamen 02 februari 2018

Het stadsbestuur kiest ervoor om de nieuwe straten op de Tragelsite Kunstzijdestraat, Arenalaan, Ketsersweg, Nieuwe Tragelweg en Jennemieke te noemen. Een beslissing die op onbegrip kan rekenen van oppositiepartijen sp.a en Open Vld. "Eerst keurt het schepencollege de Viscosestraat, de FFR-laan en de Georgiesstraat goed, maar dan komen ze met andere namen naar de gemeenteraad", zegt Vera Van Der Borght (Open Vld). "De namen verwezen nochtans naar de arbeidersstrijd ten tijde van priester Daens. Een gemiste kans om ons historisch industrieel erfgoed in de verf te zetten", zegt zij. La Géorgie was een katoenspinnerij op de Tragel, FFR verwijst naar de Filteries Réunies en Viscose naar 'Société Générale de Soie Artificielle par le procédé de Viscose'.





Sp.a-er Patrick De Smedt vindt het onvoorstelbaar. "Uitgerekend op deze historische industriële site, waar een zware sociale arbeidersstrijd plaatsvond, worden de drie daarnaar verwijzende voorstellen geschrapt", zegt hij. De bevoegde schepen Mia De Brouwer (N-VA) ontkent dat de keuze is beïnvloed door vastgoedontwikkelaars of dat Franstalige namen op een veto stootten van de N-VA. "Platte oppositiepraat", vindt ze. "Deze namen verwijzen wel naar ons erfgoed en zijn bovendien makkelijker uit te spreken", zegt ze. (RLA)