Opnieuw vertrokken Aalsterse ‘bosbrossers’ naar Brussel Rutger Lievens

31 januari 2019

10u54 0 Aalst Ook deze donderdag zijn er jongeren vanuit Aalst vertrokken om in Brussel te betogen voor het klimaat. Dit keer nam een 30-tal jongeren van de scholen SAI, SMI, VTI en Technigo de trein naar de hoofdstad.

Voor Esther, Sabrina en Franne van het SMI was het de eerste keer dat ze spijbelden voor het klimaat. “Ja we hebben altijd al getwijfeld om mee te doen, maar er waren de voorbije donderdagen altijd toetsen. Niet aanwezig is gelijk aan nul op de toets, dus gingen we naar school. Vandaag was er ook een toets, maar we vonden het belangrijker om te gaan betogen voor het klimaat. We hebben onze ouders beloofd af en toe een sms’je te sturen dat we ok zijn, want het blijft toch Brussel waar we naartoe gaan”, zeggen de 15-jarige meisjes.

Er stonden ook een paar leerkrachten van Technigo te wachten op de trein. “We hebben afgesproken met enkele leerlingen om naar Brussel te gaan en de spijbelaars te steunen. De leerlingen van Technigo die mee gaan zitten in het 7de jaar en zijn dus meerderjarig, maar toch heeft de school niet graag dat we gaan. We vonden we dit moesten doen, uit engagement”, zegt leerkracht Rik.

Jongsocialisten riepen op om te brossen

Er zijn ook enkele politici uit Aalst mee naar Brussel. De Jongsocialisten waren er al iedere donderdag bij en riepen opnieuw jongeren op om te ‘brossen voor de bossen’. Ook Lander Wantens, gemeenteraadslid van Groen, is naar Brussel. “Ik heb met wat jongeren gepraat op de trein en er zijn een paar interessante ideeën naar voor gebracht.

“Enkele voorstellen waren meer ( gescheiden) vuilbakken aan het station van Aalst, vergroening van de speelplaatsen, een goedkoper en beter openbaar vervoer aanbod het liefst met elektrische bussen”, zegt Lander Wantens (Groen). “Andere voorstellen: behoud van de Siesegemkouter, betere fietspaden, de heraanleg van het centrum zodat auto’s aan de rand blijven en er meer verkeersvrije ruimte komt. Meer groen en minder beton in de stad, de grote bedrijven inspanningen laten doen, gezond voedsel op school”, zegt hij.

Jaarlijks terugkerend burgerplatform

“Een pak positieve ideeën dus en het zou zonde zijn om daarmee niets te doen”, zegt Wantens. “Ik zal daarom op de volgende gemeenteraad een voorstel doen om een jaarlijks terugkerend burgerplatform op te richten in Aalst. Daar kunnen jongeren, middenveldsorganisaties samen met de stadsdiensten en politiek discussiëren en zoeken naar oplossingen voor een klimaatneutraal Aalst naar analogie van het stadslab vroeger maar dan uitgebreider en met meer inspraak”, zegt Wantens (Groen).