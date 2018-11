Opnieuw vandalisme in Sint-Elisabethwijk Rutger Lievens

08 november 2018

15u49 0 Aalst Opnieuw krijgt de Sint-Elisabethwijk te maken met vandalisme. Deze keer is een van de speeltuigen vernield. Buurtbewoners vragen al langer maatregelen tegen hangjongeren en drugsdealers, die overlast veroorzaken.

“Dit is echt puur vandalisme. Bedankt hoor”, schrijft een buurtbewoner op Facebook bij een foto van het vernielde speeltuig. Het speelterrein van de Sint-Elisabethwijk staat nochtans op de speelkaart die de stad onlangs verspreidde. Daarop staan alle speelterreinen waar je met je kinderen naartoe kan, maar het speelpleintje aan de Sint-Elisabethwijk is al langer in slechte staat. Graffiti, lege plastic drugszakjes, hangjongeren, de buurtbewoners durven eigenlijk niet met hun kinderen naar het speelplein gaan. “Deze week is er overleg geweest met het stadsbestuur en er wordt gezocht naar oplossingen”, zeggen enkele buurtbewoners van de Sint-Elisabethwijk.