Opnieuw groot stort achtergelaten in Siesegemkouter: “Er is mentaliteitswijziging nodig” Rutger Lievens

03 december 2018

10u19 0 Aalst Opnieuw hebben onbekenden een hele berg afval achtergelaten in de Siesegemkouter. In de buurt van het crematorium is een berg afval gevonden en ook op een andere plek werden weer zwarte vuilniszakken gedropt. Sluikstorten is een echte plaag in Aalst en de stad heeft er niet meteen een antwoord tegen. Schepen Ann Van de Steen (Lijst A) is erg boos: “De politie zoekt de daders.”

“Dit hebben we mogen vinden vandaag”, zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A) bij een foto van een berg afval aan het crematorium op de Siesegemkouter. “Onverantwoord”, zegt ze. Wijkcomité Leefbaar Maal signaleerde dan weer een ander sluikstort in Maleveld. Daar werden net als vorige maand een groot aantal zwarte vuilniszakken gedumpt.

Het is dweilen met de kraan open in de Siesegemkouter. Het ene stort is nog niet opgeruimd of er laat alweer iemand een berg afval achter. “In de tweede jaarhelft van 2018 alleen al is er drie keer grof huisafval en afval achtergelaten. In juli vonden we twee keer een berg mosselen in de Siegemkouter. De sluikstorter die in de kouter zwarte vuilniszakken achterlaat sloeg in het laatste half jaar van 2018 al zes keer toe, waarvan vier keer in augustus”, zegt Leefbaar Maal. “En dat zijn nog maar de zaken die de krant en sociale media halen. Waarschijnlijk zijn er nog andere storten geweest.”

Mobiele camera’s

Leefbaar Maal hoopt dat snel de mobiele camera’s zullen worden ingezet om sluikstorters te betrappen. Die camera’s zijn al actief in Aalst, maar de lijst met hotspots waar er veel afval wordt achtergelaten is lang. “De zakken die worden achtergelaten, worden gecontroleerd door de politie van Aalst. Ik hoop dat er snel camera’s komen daar”, zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A).

Remedie?

Het probleem stelt zich niet alleen in de Siesegemkouter in Nieuwerkerken. Zwerfvuil en sluikstorten zijn overal in Aalst een groot probleem en veroorzaakt ergernissen bij de bewoners. Als er weer zo’n foto van een berg afval opduikt op sociale media, reageren sommigen met ‘de vuilniszakken en containerparken zijn gewoon te duur’. Een onterechte kritiek, vindt Tina Verraes van afvalintercommunale Ilva.

“Gemiddeld betaalt een gezin 78 euro per jaar voor afval, ongeveer 1,5 euro per week. In totaal kost afvalinzameling en -verwerking aan Ilva ongeveer 162 euro per gezin. Het verschil leggen de gemeenten bij", zegt Verraes. “Op de containerparken is de eerste 100 kilo recycleerbaar afval gratis. Een gele zak van 60 liter kost 1,5 euro. Uit onderzoek blijkt dat sluikstorters zich eigenlijk niks van die kostprijs aantrekken. Hun voornaamste doel is snel van hun afval af te zijn.”