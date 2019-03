Opnames van FC De Kampioenen-film in Hofstade, loods in Zakstraat wordt carnavalswerkhal Rutger Lievens

22 maart 2019

07u18 0 Aalst Regisseur Jan Verheyen trok met de acteurs van FC De Kampioenen deze week naar Hofstade. Een loods in de Zakstraat zal er decor zijn voor de carnavalswerkhal van FC De Kampioenen.

De loods in de Zakstraat werd voor de gelegenheid omgebouwd tot echte carnavalswerkhal en filmset. De hoofdrolspelers uit de film zakten af naar de Aalsterse deelgemeente. In Hofstade werd ook de dochter van Jacques Vermeire gespot. Zij zal ook te zien zijn in de film. “De opnames van ‘Viva Boma!’ zijn volop aan de gang! Dit keer wordt er opgenomen in Hofstade. Julie Vermeire, de dochter van Jacques Vermeire, krijgt een gastrol in de vierde Kampioenenfilm”, aldus de productie van de film.

Regisseur Jan Verheyen zegt dat er op een later moment nog eens opnames zullen doorgaan in Hofstade. Dan zal het vertrek van FC De Kampioenen naar carnaval gefilmd worden.